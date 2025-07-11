ЮКСА підписала контракт з учасником оборони Маріуполя

Футбольний клуб ЮКСА оголосив про підписання контракту з учасником оборони Маріуполя Тимуром Амілахановим.

Про це повідомила пресслужба колективу з Київщини.

Тимур – начальник ракетно-артилерійського озброєння 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України, який брав безпосередню участь у відбитті російської навали на Маріуполь.

Два роки Амілаханов перебував у російському полоні, з якого повернувся у вересні 2024-го.

У квітні 2025 року воїн виконав символічний удар по м'ячу перед матчем Першої ліги проти Буковини.

Раніше ЮКСА оголосила про перепідписання контрактів з двома півзахисниками.