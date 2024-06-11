Клуб Першої ліги може призупинити існування на рік

Дружба Мирівка, яка за підсумками сезону-2023/24 виграла Другу лігу та підвищилася у класі, може знятися з наступного розіграшу Першої ліги.

Про це повідомляє Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, клуб з Київської області вже підготвував лист до Професіональної футбольної ліги з проханням зберегти за собою місце на сезон-2025/26.

Гравці вже проінформовані про майбутнє команди. Наразі вони чекають на своє офіційне рішення.

Нагадаємо, окрім Дружби з Другої у Першу лігу вийшли ЮКСА та Звягель, які в перехідних матчах перемогли Хуст і Металург відповідно.

Напередодні президент ПФЛ повідомив, що наступного сезону Друга ліга поповниться 5 клубами.