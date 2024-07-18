Деякі хлопці отримали повістки: екснападник Дружби розповів, чому клуб припинив існування

Колишній нападник Дружби (Мирівка) Данило Колесник підтвердив інформацію про те, що клуб зник через незахищеність гравців від мобілізації.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

" Наскільки мені відомо, деякі хлопці отримали повістки. Керівництво клубу не знайшло рішення цього питання, тому було прийнято рішення зняти Дружбу. В нас була вікова команда, хлопці призовного віку. Сказали, що не можуть забезпечити бронювання хлопцям, та всім подякували за співпрацю", — сказав Колесник.

Попри зняття з чемпіонату Першої ліги-2024/25, у Дружбі сподіваються на покращення ситуації у країні, що дозволить відновити виступи на професійному рівні через рік. Раніше клуб вже надіслав листа в ПФЛ з проханням зберегти за ним місце на сезон-2025/26.