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Деякі хлопці отримали повістки: екснападник Дружби розповів, чому клуб припинив існування

Игорь Чернявский — 18 липня, 15:40
Деякі хлопці отримали повістки: екснападник Дружби розповів, чому клуб припинив існування

Колишній нападник Дружби (Мирівка) Данило Колесник підтвердив інформацію про те, що клуб зник через незахищеність гравців від мобілізації.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Наскільки мені відомо, деякі хлопці отримали повістки. Керівництво клубу не знайшло рішення цього питання, тому було прийнято рішення зняти Дружбу. В нас була вікова команда, хлопці призовного віку. Сказали, що не можуть забезпечити бронювання хлопцям, та всім подякували за співпрацю", — сказав Колесник.

Попри зняття з чемпіонату Першої ліги-2024/25, у Дружбі сподіваються на покращення ситуації у країні, що дозволить відновити виступи на професійному рівні через рік. Раніше клуб вже надіслав листа в ПФЛ з проханням зберегти за ним місце на сезон-2025/26.

війна Дружба Данило Колесник

Дружба

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