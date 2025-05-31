ФА наклала штраф на Вест Гем через скандування гасел проти геїв

Футбольна асоціація наклала штраф на Вест Гем через поведінку фанатів на матчі 24-го туру АПЛ проти Челсі.

Про це повідомили в ESPN.

"Молоти" мають сплатити 120 000 фунтів через скандування "гасел, які направлені проти геїв".

"Клуб не зміг гарантувати, що вболівальники, або інші особи, які за них себе видають, не будуть поводитися образливо із відкритими образами на підґрунті сексуальної орієнтації", – йдеться у повідомлення.

Клуб, своєю чергою, запевнив, що не має терпимості до подібних проявів дискримінації та пообіцяв заборонити таким фанатам вхід на стадіон.

Нагадаємо, що сам матч завершився з рахунком 2:1 на користь Вест Гема.

Раніше один з гравців клубу Ліги 1 пропустив матч чемпіонату через кампанію на підтримку ЛГБТ.