Форвард клубу Ліги 1 вирішив пропустити матч через ЛГБТ-кампанію чемпіонату

Форвард Нанта Мостафа Мохамед самостійно прийняв рішення пропустити останній матч сезону французької Ліги 1.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, футболіст пішов на такий крок через небажання бути учасником ЛГБТ-кампанії всього чемпіонату.

В 34 турі Ліги 1 капітани всіх команд одягнули райдужні пов'язки в межах Міжнародного дня боротьби з гомофобією, біфобією та трансфобією, який відзначається 17 травня.

Нападник збірної Єгипту пояснив це своїми переконаннями та попросив зрозуміти та прийняти його рішення.

"Кожен має свою власну історію, культуру і чутливість. Жити разом також означає визнавати, що різноманітність може бути виражена по-різному в залежності від людини. Я вірю у взаємоповагу. Повагу, яку ми зобов'язані виявляти до інших, а також повагу до себе і своїх переконань. Для мене існують глибоко вкорінені цінності, пов'язані з моїм походженням і моїми переконаннями, які ускладнюють мою участь у цій ініціативі", – заявив Мохамед.

Кампанія Ліги 1 проти гомофобії триває з 2021 року і має на меті підвищити обізнаність про права ЛГБТК+ у футболі.

У нинішньому сезоні Мостафа Мохамед зіграв у 32 матчах в межах чемпіонату та Кубку Франції, у яких відзначився 6 голами та одним асистом.

Варто зазначити, що футболіст не потрапляє до заявки на матчі Нанта, які збігаються з ініціативою, відтоді, як він приєднався до французького клубу у 2022 році.

Раніше стало відомо, що Анатолій Трубін другий рік поспіль залишився без золотої медалі чемпііонату Португалії.