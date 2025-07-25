Слідом за Корреа. Ще один форвард Інтера може перейти у клуб Анчелотті-молодшого

Форвард міланського Інтера та збірної Ірану Мехді Таремі може продовжити кар’єру в бразильському Ботафого, який недавно очолив син Карло Анчелотті Давіде.

Про це повідомляє Tuttosport.

Таремі не входить у плани Інтера на новий сезон, міланський клуб шукає способи позбутися 33-річного іранця та розвантажити свою зарплату відомість.

У минулій кампанії на рахунку нападника 3 голи та 9 асистів у 43 матчах за Інтер у всіх турнірах. Гравець перейшов у Інтер влітку минулого року з Порту на правах вільного агента.

У Інтері Таремі заробляє 3 мільйони євро на рік, Ботафого готовий запропонувати форварду аналогічну зарплату. Раніше бразильський клуб уже підписав вільним агентом іншого форварда Інтера – Хоакіна Корреа.