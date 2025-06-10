Нападник Інтера перейшов в бразильський клуб

Аргентинський нападник фіналістів Ліги чемпіонів Хоакін Корреа став гравцем Ботафогу.

Про це пише Фабріціо Романо.

У повідомлення йдеться, що угода розрахована на два з половиною роки. Бразильському клубу нападник дістанеться безкоштовно, адже його контракт з Інтером добігає завершення 30 червня.

Минулого сезону Корреа був гравцем ротації в команді Сімоне Індзагі. Аргентинець провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Інтер призначив на посаду головного тренера клубу румунського фахівця Крістіана Ківу.