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Нападник Інтера перейшов в бразильський клуб

Андрій Мошкун — 10 червня 2025, 00:26
Нападник Інтера перейшов в бразильський клуб
Хоакін Корреа
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Аргентинський нападник фіналістів Ліги чемпіонів Хоакін Корреа став гравцем Ботафогу.

Про це пише Фабріціо Романо.

У повідомлення йдеться, що угода розрахована на два з половиною роки. Бразильському клубу нападник дістанеться безкоштовно, адже його контракт з Інтером добігає завершення 30 червня.

Минулого сезону Корреа був гравцем ротації в команді Сімоне Індзагі. Аргентинець провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Інтер призначив на посаду головного тренера клубу румунського фахівця Крістіана Ківу.

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