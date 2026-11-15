Інфантіно відвідав понад 30 країн та посилив свої позиції на виборах президента ФІФА – ЗМІ

Джанні Інфантіно побував протягом останнього часу у понад 30 країнах, де спілкувався з місцевими політиками, внаслідок чого його шанси виграти на наступних виборах президента ФІФА значно виросли.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання наводить як приклад ситуацію з Азійською конфедерацією футболу (АФК). За кілька днів після зустрічей Інфантіно з королем і прем'єр-міністром Бутану, а також головою місцевої футбольної федерації Дашо Угеном Тсечупом, який є одним із чотирьох віцепрезидентів АФК, конфедерація оголосила про підтримку переобрання 56-річного функціонера.

Ще в серпні Азійська конфедерація футболу мала претензії до Інфантіно стосовно його проваленого плану продати акції чемпіонатів світу приватним інвесторам та долучилася до спільного листа з УЄФА та КОНКАКАФ щодо перевірки діяльність ФІФА.

Карибський футбольний союз (СFU) також почав схильно ставитися до наступної каденції Інфантіно після низки зустрічей.

За даними видання, Інфантіно пообіцяв футбольним функціонерам, що члени-федерації ФІФА за час його наступної каденції будуть отримувати 25 мільйонів доларів протягом наступних 4 років. У попередньому плані вони мали б отримувати по 10 мільйонів.

Також 56-річний функціонер висловив свої вибачення за те, як ФІФА повідомляла про інвестиційні плани організації раніше. Financial Times стверджує, ніби Інфантіно заявив своїм партнерам, що керівну систему Міжнародної федерації футболу буде переглянуто після останніх інцидентів.

Варто зазначити, що чинний очільник ФІФА влаштував низку цих подорожей, оскільки за статутом організації президент має право зустрічатися з іншими членами, конфедераціями та політичними органами задля підтримки добрих стосунків.

Відвідування спортивних турнірів та заходів також можуть слугувати частиною цієї місії.

Додамо, що свою кандидатуру на наступних виборах президента ФІФА можна подати до 18 листопада цього року. Наразі про участь у виборах оголосили японський футболіст Козо Тасіма та ексзахисник Тоттенгама Рамон Вега.

Довгий час обмірковувалася кандидатура Арсена Венгера, якого вмовляла низка футбольних топпосадовців подати свою заяву. Утім, напередодні стало відомо, що колишній тренер Арсенала відмовився від цього варіанту.

Нагадаємо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко.

Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.