Клопп не тренуватиме Довбика: агент спростував усі чутки у ЗМІ

Колишній головний тренер Ліверпуля та Боруссії Дортмунд Юрген Клопп не буде працювати в італійській Ромі.

Слова агента німця наводить Talksport.

Як запевнив Марк Кошицке, інформація La Stampa про буцімто успішні переговори між фахівцем та власником "вовків" Деном Фрідкіним не відповідає дійсності.

Наразі у шорт-листі Роми є такі прізвища, як Стефано Піолі, Франческо Фаріолі та Джан П'єро Гасперіні, який нещодавно остаточно відмовив римлянам.

Юрген Клопп залишив Ліверпуль влітку 2024 року і наразі є консультантом в Ред Буллі.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта повідомив, що німецький наставник міг очолити іспанський клуб.