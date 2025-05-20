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Клопп не тренуватиме Довбика: агент спростував усі чутки у ЗМІ

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 12:55
Клопп не тренуватиме Довбика: агент спростував усі чутки у ЗМІ
Юрген Клопп
Ред Булл

Колишній головний тренер Ліверпуля та Боруссії Дортмунд Юрген Клопп не буде працювати в італійській Ромі.

Слова агента німця наводить Talksport.

Як запевнив Марк Кошицке, інформація La Stampa про буцімто успішні переговори між фахівцем та власником "вовків" Деном Фрідкіним не відповідає дійсності.

Наразі у шорт-листі Роми є такі прізвища, як Стефано Піолі, Франческо Фаріолі та Джан П'єро Гасперіні, який нещодавно остаточно відмовив римлянам.

Юрген Клопп залишив Ліверпуль влітку 2024 року і наразі є консультантом в Ред Буллі.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта повідомив, що німецький наставник міг очолити іспанський клуб.

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Юрген Клопп

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