Наставник сенсаційного Пробою: Клас Інгульця був вищим, але футбол є футбол

Головний тренер друголігового Пробою-Городенка Володимир Ковалюк розповів про сенсаційну перемогу над представником Української Прем'єр-ліги Інгульцем, у матчі 3 етапу Кубку України.

Його слова передає Ukrfootball.

"Ми вивчили суперника і знали, що вони будуть нам пропонувати. Звісно, клас Інгульця та Пробою трохи різниться, але це є футбольне поле і круглий м'яч. Я налаштував хлопців на те, що там такі самі футболісти як і ми. Є тільки одна відмінність: вони грають в Прем'єр-лізі, а ми у цей момент знаходимось у Другій. Зрозуміло, це — футбол, і тут щось буде виходити, а щось ні.

Завдань виходити у фінал не було, але ж у кожного футболіста є бажання туди пробитись і виграти. Я колись грав у Динамо і пам'ятаю, як у вирішальному матчі ми обіграли київський ЦСКА.

У Кубку багато чого залежить від жереба. Якщо суперниками будуть не Динамо і не Шахтар, бо з ними важко боротися, то можемо йти далі", — сказав наставник.