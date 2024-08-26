Наставник сенсаційного Пробою: Клас Інгульця був вищим, але футбол є футбол
Головний тренер друголігового Пробою-Городенка Володимир Ковалюк розповів про сенсаційну перемогу над представником Української Прем'єр-ліги Інгульцем, у матчі 3 етапу Кубку України.
Його слова передає Ukrfootball.
"Ми вивчили суперника і знали, що вони будуть нам пропонувати. Звісно, клас Інгульця та Пробою трохи різниться, але це є футбольне поле і круглий м'яч. Я налаштував хлопців на те, що там такі самі футболісти як і ми. Є тільки одна відмінність: вони грають в Прем'єр-лізі, а ми у цей момент знаходимось у Другій. Зрозуміло, це — футбол, і тут щось буде виходити, а щось ні.
Завдань виходити у фінал не було, але ж у кожного футболіста є бажання туди пробитись і виграти. Я колись грав у Динамо і пам'ятаю, як у вирішальному матчі ми обіграли київський ЦСКА.
У Кубку багато чого залежить від жереба. Якщо суперниками будуть не Динамо і не Шахтар, бо з ними важко боротися, то можемо йти далі", — сказав наставник.
Зазначимо, що підопічні Ковалюка першими відкрили рахунок і вели рівну гру з Інгульцем, доля матчу вирішувалась у серії пенальті, де команда з Городенки здобула перемогу 4:2.
Наступним етапом турніру стане 1/8, де 8 переможців третього попереднього етапу зустрінуться з 8 командами з найвищим рейтингом за результатами минулого сезону. Базова дата матчів — 30 жовтня.
Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення поєдинку за титул має визначити Виконком УАФ.