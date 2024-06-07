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Легендарність зашкалює: Шевченко склав символічну збірну своїх партнерів по Мілану

Игорь Чернявский — 7 червня, 14:31
Легендарність зашкалює: Шевченко склав символічну збірну своїх партнерів по Мілану

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко назвав символічну збірну з гравців, із якими він разом виступав за Мілан.

Символічна збірна Мілана за версією Андрія Шевченка (схема — "різдвяна ялинка" Карло Анчелотті 4-3-2-1)

Воротар: Діда

Захисники: Мауро Тасотті, Алессандро Неста, Паоло Мальдіні, Серіжіньо

Півзахисники: Дженнаро Гаттузо, Кларен Зеєдорф, Андреа Пірло

Атакувальні півзахисники: Кака та Звонімір Бобан

Нападник: Філіппо Індзагі

Головний тренер: Карло Анчелотті

@lagazzettadellosport La Top XI del Milan di Andriy Shevchenko 🐐🔴⚫️ #gazzetta #tiktokcalcio #calcio #milan #acmilan ♬ suono originale - La Gazzetta dello Sport 📰

Коли італійський журналіст запитав українця, чому у складі не знайшлося місця йому, Шевченко віджартувався, що був би президентом цієї команди.

Нагадаємо, раніше голова УАФ назвав трьох українських футболістів, яких порадив би підписати Мілану.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Андрій Шевченко

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