Він був частиною проблеми: Кін – про відхід Рашфорда з Манчестер Юнайтед

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що нападник Маркус Рашфорд був частиною проблем у клубі.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Ближче до кінця його перебування Юнайтед у нього, очевидно, було проблемним. Він був частиною проблеми усередині колективу, особливо враховуючи, що був одним із найдосвідченіших гравців Юнайтед. Він повинен був задавати стандарти і показувати новачкам, що значить бути гравцем Юнайтед.

Безсумнівно, його талант не викликає сумнівів, він, очевидно, фантастичний. Але те, що, ймовірно, дратувало вболівальників, – це його мова тіла, коли він не повертався в захист або не пресингував як слід. Це те, що йому потрібно виправити, і якщо він це зробить, немає причин, чому він не зможе стати гравцем світового класу", – сказав Кін.