Він був частиною проблеми: Кін – про відхід Рашфорда з Манчестер Юнайтед
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що нападник Маркус Рашфорд був частиною проблем у клубі.
Про це повідомляє Daily Mail.
"Ближче до кінця його перебування Юнайтед у нього, очевидно, було проблемним. Він був частиною проблеми усередині колективу, особливо враховуючи, що був одним із найдосвідченіших гравців Юнайтед. Він повинен був задавати стандарти і показувати новачкам, що значить бути гравцем Юнайтед.
Безсумнівно, його талант не викликає сумнівів, він, очевидно, фантастичний. Але те, що, ймовірно, дратувало вболівальників, – це його мова тіла, коли він не повертався в захист або не пресингував як слід. Це те, що йому потрібно виправити, і якщо він це зробить, немає причин, чому він не зможе стати гравцем світового класу", – сказав Кін.
У Барселоні він уже встиг забити три голи та віддати п’ять асистів у десяти матчах.
Нагадаємо, перехід Маркуса відбувся на правах оренди, яка розрахована до літа 2026 року. Угода також передбачає право викупу форварда.