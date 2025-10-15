Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Він був частиною проблеми: Кін – про відхід Рашфорда з Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 15 жовтня 2025, 18:35
Він був частиною проблеми: Кін – про відхід Рашфорда з Манчестер Юнайтед
Маркус Рашфорд
ФК Барселона

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що нападник Маркус Рашфорд був частиною проблем у клубі.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Ближче до кінця його перебування Юнайтед у нього, очевидно, було проблемним. Він був частиною проблеми усередині колективу, особливо враховуючи, що був одним із найдосвідченіших гравців Юнайтед. Він повинен був задавати стандарти і показувати новачкам, що значить бути гравцем Юнайтед.

Безсумнівно, його талант не викликає сумнівів, він, очевидно, фантастичний. Але те, що, ймовірно, дратувало вболівальників, – це його мова тіла, коли він не повертався в захист або не пресингував як слід. Це те, що йому потрібно виправити, і якщо він це зробить, немає причин, чому він не зможе стати гравцем світового класу", – сказав Кін.

У Барселоні він уже встиг забити три голи та віддати п’ять асистів у десяти матчах.

Нагадаємо, перехід Маркуса відбувся на правах оренди, яка розрахована до літа 2026 року. Угода також передбачає право викупу форварда.

Барселона Манчестер Юнайтед Рой Кін Маркус Рашфорд

Рой Кін

Вони виглядають як посередня команда, – легенда МЮ розкритикував клуб
Останні тафгаї АПЛ: як грали, билися, а потім їли морозиво Рой Кін та Патрік Вієйра
Кін: Із такою грою в захисті Александер-Арнольд має бути в четвертому дивізіоні, а не в Реалі
Рой Кін зробив прогноз на реванш Усика та Ф'юрі
Кін: Манчестер Юнайтед далекий, щоб повернутися до першої четвірки

Останні новини