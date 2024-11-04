Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кін: Манчестер Юнайтед далекий, щоб повернутися до першої четвірки

Станіслав Лисак — 4 листопада, 09:08
Кін: Манчестер Юнайтед далекий, щоб повернутися до першої четвірки
Getty Images

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що нинішній склад "червоних дияволів" – посередній.

Про це ірландець розповів порталу Sky Sports після нічию манкуніанців з лондонським Челсі в 10 турі АПЛ (1:1).

"Аморіму слід було підписати контракт на більш тривалий термін. На цю команду чекає довгий шлях. Цей Манчестер Юнайтед – абсолютно середня команда. Це підтверджують усі статистичні дані.
У них то успіхи, то провали – ніколи не знаєш, як команда виглядатиме в наступному матчі. Це не дуже добре. Їм не вистачає переконливості. Це справді розчаровує. Усе дуже плоско. Ця команда далека від того, щоб повернутися до першої четвірки", – вважає Кін.

Нагадаємо, що Рой Кін провів за МЮ 479 матчів протягом кар'єри, забив 51 гол та віддав 39 асистів. Під керівництвом сера Алекса Фергюсона ірландський футболіст виграв Лігу чемпіонів, сім разів АПЛ, чотири рази Кубок та Суперкубок Англії.

Зазначимо, що за 10 стартових турів Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Манчестер Юнайтед набрав лише 12 очок, що є найгіршим показником клубу в історії турніру.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рой Кін

Чемпіонат Англії, АПЛ

Найгірший старт в історії: Манчестер Юнайтед провалив початок АПЛ сезону-2024/25
Тоттенгем з дублем Соланке здолав Астон Віллу, Челсі врятувався у матчі з МЮ в 10 турі АПЛ
Челсі уникнув поразки від Манчестер Юнайтед завдяки диво-голу Кайседо
Це буде важкий матч: ван Ністелрой – про матч з Челсі
Челсі Мудрика завітає в гості до МЮ, Тоттенгем прийме Астон Віллу в 10 турі АПЛ

Останні новини