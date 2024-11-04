Кін: Манчестер Юнайтед далекий, щоб повернутися до першої четвірки

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що нинішній склад "червоних дияволів" – посередній.

Про це ірландець розповів порталу Sky Sports після нічию манкуніанців з лондонським Челсі в 10 турі АПЛ (1:1).

"Аморіму слід було підписати контракт на більш тривалий термін. На цю команду чекає довгий шлях. Цей Манчестер Юнайтед – абсолютно середня команда. Це підтверджують усі статистичні дані.

У них то успіхи, то провали – ніколи не знаєш, як команда виглядатиме в наступному матчі. Це не дуже добре. Їм не вистачає переконливості. Це справді розчаровує. Усе дуже плоско. Ця команда далека від того, щоб повернутися до першої четвірки", – вважає Кін.

Нагадаємо, що Рой Кін провів за МЮ 479 матчів протягом кар'єри, забив 51 гол та віддав 39 асистів. Під керівництвом сера Алекса Фергюсона ірландський футболіст виграв Лігу чемпіонів, сім разів АПЛ, чотири рази Кубок та Суперкубок Англії.

Зазначимо, що за 10 стартових турів Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Манчестер Юнайтед набрав лише 12 очок, що є найгіршим показником клубу в історії турніру.