Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кілман став гравцем Вест Гема

Андрій Яросименко — 6 липня, 12:40
Кілман став гравцем Вест Гема

Колишній гравець Вулвергемптона українського походження Макс Кілман перейшов у Вест Гема.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 27-річним центральним захисником підписано на 7 років, за чутками, сума трансферу становить 40 млн фунтів стерлінгів. В минулому сезоні футболіст відіграв за "вовків" 44 матчі, в яких відзначився двома голами та зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, у 2021 році Макс повідомив про отримання українського паспорта та розглядався як кандидат на виклик до національної збірної. Проте на заваді дебюту Кілмана у складі "синьо-жовтих" став регламент ФІФА, перед тим, як розпочати виступи у футболі, захисник зіграв за збірну Англії з футзалу 25 матчів, а отже не мав можливості бути заграним за національну команду України.

Вест Гем Макс Кілман Макс Кілмен

Вест Гем

Вест Гем може підписати захисника Ліона
Пакета може отримати довічну дискваліфікацію через ставки
Пакета звинувачують у причетності до порушень правил ставок
Вест Гем оголосив про призначення Лопетегі
Кульмінація чемпіонської гонки: розклад останнього туру АПЛ

Останні новини