Кілман став гравцем Вест Гема

Колишній гравець Вулвергемптона українського походження Макс Кілман перейшов у Вест Гема.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 27-річним центральним захисником підписано на 7 років, за чутками, сума трансферу становить 40 млн фунтів стерлінгів. В минулому сезоні футболіст відіграв за "вовків" 44 матчі, в яких відзначився двома голами та зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, у 2021 році Макс повідомив про отримання українського паспорта та розглядався як кандидат на виклик до національної збірної. Проте на заваді дебюту Кілмана у складі "синьо-жовтих" став регламент ФІФА, перед тим, як розпочати виступи у футболі, захисник зіграв за збірну Англії з футзалу 25 матчів, а отже не мав можливості бути заграним за національну команду України.