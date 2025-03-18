Мбаппе – про Дембеле: Я був його головним фанатом з 14 років, він заслуговує всього, що зараз отримує

Форвард Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе похвалив свого земляка Усмана Дембеле, який у складі ПСЖ проводить свій найкращий сезон в кар'єрі.

Слова 26-річного француза наводить Goal.

У 2025 році Дембеле виступає на рівні одного з найкращих гравців світу, ставши лідером французького клубу, який зумів вибити Ліверпуль з Ліги чемпіонів.

Мбаппе зазначив, що коли всі критикували Умана, він продовжував його підтримувати. І тому він особливо радий, що Дембеле, на його думку, закрив роти критикам.

"Бачити, як він це робить, зворушує мене особисто, тому що я знаю, як багато його критикували і насміхалися з нього. Я був його найбільшим прихильником з 14 років. Я завжди казав, навіть коли він не забивав, що він один з найкращих гравців у світі. Дехто думав, що я так казав, бо він мені подобався. Але я знаю різницю між дружбою і реальністю на полі. Усман досяг зрілості в 27 років, що є нормальним у футболі. Є гравці, які розвиваються швидше, тому дехто міг подумати, що він запізнився з дозріванням. Але ні, Усман Дембеле ніколи не запізнювався. Це нормальна еволюція футболіста, який досягає свого повного потенціалу в 27 років. У нього попереду чудові роки. Я дуже радий за нього і сподіваюся, що він продовжить в тому ж дусі. Він заслуговує на те, що отримує, він багато працював для цього", – сказав Мбаппе.

Усман Дембеле записав на свій рахунок 30 голів та 6 результативних передач у 37 матчах ПСЖ в усіх турнірах цього сезону.

Мбаппе та Дембеле готуються до матчів збірної Франції у межах 1/4 фіналу Ліги націй. Суперником "Les Vleus" буде збірна Хорватії.

Нагадаємо, що саме переможець цієї пари потрапить до групи збірної України в кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

У той же час "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії у матчах плейоф Ліги націй за місце в дивізіоні А.