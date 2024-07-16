День презентації: Мбаппе прибув на базу Реала та пройшов медогляд

Зірковий новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе прибув на клубну базу та пройшов медичний огляд.

Про це повідомляє видання Relevo.

✅ Mbappé ya está listo.



El delantero francés ya pasa reconocimiento médico con el Real Madrid. pic.twitter.com/ZhTzM1lG8v — Relevo (@relevo) July 16, 2024

Незабаром відбудеться символічне підписання контракту з президентом Реала Флорентіно Пересом. Також француз готується до урочистої презентації на Сантьяго Бернабеу, яка орієнтовно відбудеться о 13:00 за київським часом. Раніше ми повідомляли, що "вершкові" готують видовищне шоу на цій події.

Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента.