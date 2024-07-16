День презентації: Мбаппе прибув на базу Реала та пройшов медогляд
Зірковий новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе прибув на клубну базу та пройшов медичний огляд.
Про це повідомляє видання Relevo.
Незабаром відбудеться символічне підписання контракту з президентом Реала Флорентіно Пересом. Також француз готується до урочистої презентації на Сантьяго Бернабеу, яка орієнтовно відбудеться о 13:00 за київським часом. Раніше ми повідомляли, що "вершкові" готують видовищне шоу на цій події.
Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента.