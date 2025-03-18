Мбаппе: ПСЖ? Я зосереджений на здобутті требла з Реалом

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе наразі не думає про свій колишній клуб ПСЖ, а зосереджений на перемогах зі своєю новою командою.

Слова француза, які він сказав виданню Le Parisien, передає інсайдер Фабріціо Романо.

"ПСЖ? Я бажаю їм всього найкращого, але я зосереджений на Реалі і на треблі (завоювання трьох найбільших турнірів за рік, чемпіонату, Кубку країни та Ліги чемпіонів, – прем.) якого ми можемо досягти. Це те, чого Реал ніколи не робив, тому це було б надзвичайним у мій перший сезон", – підсумував Мбаппе.

Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону Кіліан Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента.

У нинішній кампанії француз забив 30 голів та віддав 4 передачі в 43 матчах за мадридський клуб в усіх турнірах.

Зараз Мбаппе перебуває в розташуванні збірної Франції, де готується до матчів у межах 1/4 фіналу Ліги націй. Суперником "Les Vleus" буде збірна Хорватії.

Нагадаємо, що саме переможець цієї пари потрапить до групи збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Водночас "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії у матчах плейоф Ліги націй за право грати дивізіоні А.