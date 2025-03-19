Динамо посилить склад молодим болівійцем

Київське Динамо влітку посилить склад футболістом Сантуса Мігелем Терсеросом. Український гранд орендує 20-річного болівійця з правом викупу в бразильського Сантуса.

Про це пише Bolavip.

На гравця також претендує Америка Мінейру з бразильської Серії Б, але сам Мігель віддає перевагу переходу до клубу з України.

"Мігеліто зараз не піде. Він піде в середині року. Він перейде в Динамо. Зараз така тенденція. Мігеліто воліє поїхати в Україну", – заявив журналіст Вагнер Фредеріко.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.

Нагадаємо, "біло-сині" були зацікавлені в його трансфері ще взимку, але угода між клубами зірвалася.