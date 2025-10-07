Кейн відповів на спекуляції щодо його можливого повернення в АПЛ

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн висловився про своє можливе повернення в АПЛ.

Слова фахівця передає ESPN.

Форвард завив, що готовий розглянути можливе продовження контракту з німецьким клубом, а якби він мав пропозиції з Англії – повідомив би босам мюнхенців та провів би чесну розмову.

"Все залежатиме від того, як ми проведемо цей рік, чого досягнемо. Зараз ми переживаємо фантастичний момент, тому я не думаю про інші клуби", – додав Кейн.

Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кейн планує повернутися в АПЛ влітку 2026 року, а головним претендентом на підписання форварда є Манчестер Юнайтед.

Головною мотивацією повернення Кейна в АПЛ називається бажання побити рекорд Алана Ширера за голами в чемпіонаті. Влітку 2026 року форварда можна буде придбати за 65 мільйонів євро згідно з пунктом у його контракті.

Раніше ексфутболіст Тоттенгема встановив черговий рекорд Бундесліги.