Кейн відновив тренування після травми

Нападник Баварії Гаррі Кейн повернувся до бігової роботи на тренувальному майданчику після травми задньої поверхні стегна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, Кейн травмувався у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд. Раніше у клубі повідомили, що форвард отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля та не зможе зіграти у поєдинку проти Шахтаря, який відбудеться 10 грудня.

Напередодні наставник мюнхенців Венсан Компані заявив, що нападник зможе відновитися від травми до кінця року.

У поточному сезоні Кейн провів за Баварію у всіх турнірах 19 матчів, в яких записав на свій рахунок 20 голів і дев'ять результативних передач.