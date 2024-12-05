Кейн відновив тренування після травми
Гаррі Кейн
ФК Баварія
Нападник Баварії Гаррі Кейн повернувся до бігової роботи на тренувальному майданчику після травми задньої поверхні стегна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нагадаємо, Кейн травмувався у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд. Раніше у клубі повідомили, що форвард отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля та не зможе зіграти у поєдинку проти Шахтаря, який відбудеться 10 грудня.
Напередодні наставник мюнхенців Венсан Компані заявив, що нападник зможе відновитися від травми до кінця року.
У поточному сезоні Кейн провів за Баварію у всіх турнірах 19 матчів, в яких записав на свій рахунок 20 голів і дев'ять результативних передач.