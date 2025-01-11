Клуб Серії А хоче посилити склад форвардом Шахтаря
Кевін Келсі
Шахтар
Клуб Серії А Парма та представник МЛС Портленд Тімберс зацікавилися форвардом Шахтаря Кевіном Келсі.
Про це пише журналіст Даніель Нора.
Команди зацікавлені у повноцінному трансфері гравця. Венесуелець поки що обдумує обидва варіанти.
2024 рік 20-річний Кевін провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри і забив 6 голів.
Його контракт із Шахтарем діє до 31 грудня 2027 року. Портал Transgermarkt оцінює молодого нападника в 2,5 млн євро.
Нагадаємо, "гірники" хочуть посилити захист гравцем збірної Уругваю, за якого готові віддати 6 млн євро.