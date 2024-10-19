Лідер Манчестер Сіті відновив тренування з командою

Бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне повернувся до тренувань з командою після травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний хавбек травмувався у матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Інтера, який відбувся 18 вересня. Тоді його замінили після першого тайму. З того часу він пропустив п’ять поєдинків "містян", а також – два матчі Бельгії у Лізі націй.

У сезоні-2024/25 бельгієць зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе у неділю, 20 жовтня, проти Вулвергемптона.

Good to be back 🩵 pic.twitter.com/6cNarCqYM6 — Manchester City (@ManCity) October 18, 2024

Напередодні повідомлялося, що основний нападник "містян" 24-річний Ерлінг Голанд планує перейти в Барселону. Зокрема він поставив умову, за виконання якої це відбудеться.

Англійське видання TeamTalk підтверджує інформацію про наміри Голанда перебратися до Ла Ліги, проте, за їхньою версією, це відбудеться влітку 2026 року. Також повідомлялося про інтерес до норвежця з боку мадридського Реала та ПСЖ.