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На матчі Манчестер Сіті проти МЮ помер вболівальник

Володимир Максименко — 16 грудня 2024, 22:07
На матчі Манчестер Сіті проти МЮ помер вболівальник
Вболівальники Манчестер Сіті
The Independent

У матчі 16 туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед на трибунах Етіхад Стедіум помер вболівальник Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

"Манчестер Сіті знає про трагедію, що один з наших вболівальників помер внаслідок медичного інциденту під час вчорашнього матчу.

Усі наші думки зараз разом із сім'єю загиблого", - йдеться у заяві клубу.

Відзначимо, що перемога МЮ над Сіті на домашньому стадіоні чинного чемпіона Англії сталась вперше з 2021 року.

Раніше повідомлялось про смерть гравця академії Вест Гема після боротьби з раком.

Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед

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