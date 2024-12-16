На матчі Манчестер Сіті проти МЮ помер вболівальник
Вболівальники Манчестер Сіті
The Independent
У матчі 16 туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед на трибунах Етіхад Стедіум помер вболівальник Манчестер Сіті.
Про це повідомляє пресслужба "містян".
"Манчестер Сіті знає про трагедію, що один з наших вболівальників помер внаслідок медичного інциденту під час вчорашнього матчу.
Усі наші думки зараз разом із сім'єю загиблого", - йдеться у заяві клубу.
Відзначимо, що перемога МЮ над Сіті на домашньому стадіоні чинного чемпіона Англії сталась вперше з 2021 року.
Раніше повідомлялось про смерть гравця академії Вест Гема після боротьби з раком.