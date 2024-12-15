Гвардіола – про поразку від Манчестер Юнайтед: Я недостатньо хороший, я не справляюся

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував гру своїх підопічних, які на власному полі програли манчестерське дербі з Юнайтед з рахунком 1:2.

Слова іспанського наставника наводить The Athletic.

"Ми багато дозволяємо суперникам у цьому сезоні, як у грі з Феєнордом. Цей рівень складніший. Ми не дуже добре граємо. Раніше все було так плавно, а зараз ми боремося з різними причинами. У нас було багато поразок, але ми викладаємося на повну. Гра була майже закритою. Вони більше володіли м'ячем, ніж у першому таймі, але нічого особливого. Але в кінці ми пропустили два м'ячі", – сказав Гвардіола.

Після цих слів іспанець пішов на пресконференцію, де зробив кілька цікавих заяв.

"Ми повинні продовжувати працювати. Але я бос, я менеджер, і я недостатньо хороший. Все дуже просто. Я повинен знайти спосіб говорити з ними, тренуватися з ними, як грати, як пресингувати, як будувати гру. Я недостатньо хороший. Я не справляюся, це правда. Але це сталося, це футбол, і ми будемо рухатися вперед".

Після цієї поразки Манчестер Сіті опустився на п'яте місце у таблиці чемпіонату Англії. "Містяни" мають 27 очок, що на 9 менше, ніж у Ліверпуля, який лідирує.

Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відзначив вплив деяких осіб на розвиток Амада Діалло, який приніс своїй команді вольову перемогу.