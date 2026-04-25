Одного з керівників італійського суддівського цеху підозрюють у спортивному шахрайстві

Один із керівників Італійської асоціації арбітрів (AIA) Джанлука Роккі перебуває під слідством за підозрою у спортивному шахрайстві.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Роккі в AIA займає посаду відповідального за призначення арбітрів на матчі Серії А та Серії В. Напередодні він отримав повідомлення про те, що став фігурантом справи про спортивне шахрайство. Слідство веде прокурор Мауріціо Ашоне.

Роккі звинувачується в неодноразовому тиску та втручанні в роботу арбітрів VAR протягом двох останніх сезонів.

Зокрема, йдеться про епізод у матчі Удінезе – Парма в березні 2025 року. Під час розгляду суперечливого епізоду щодо можливо пенальті Роккі неодноразово стукав у скляну перегороду кімнати VAR, наполягаючи на тому, щоби арбітри VAR підкликали головного суддю матчу для перегляду епізоду на відеоповторі.

Це далеко не єдиний епізод, у якому Роккі втручався у роботу арбітрів VAR. Таке втручання є строго забороненим правилами.

