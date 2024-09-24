Керівництво Інтера провели зустріч з Індзагі на фоні невтішних результатів команди

Керівництво Інтера провело зустріч з головним тренером команди Сімоне Індзагі після поразки у матчі 5-го туру Серії А проти Мілана (1:2).

Про це повідомляє La Gazzeta dello Sport.

За інформацією джерела, 23 вересня, на відновлювальне тренування команди прибули президент Беппе Маротта та віцепрезидент Хав'єр Дзанетті. Вони обговорили ситуацію, що склалася на старті сезону.

Для Індзагі, який влітку підписав з клубом нову угоду до літа 2026 року, старт у поточній кампанії Серії А став найгіршим за часи роботи з "нерадзуррі". У сезоні-2024/25 команда за 5 турів набрала 8 очок з 15 можливих та посідає 6 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.

Повідомляється, що в клубі немає критичного невдоволення ситуацією, а тренер впевнений, що зможе покращити результати та продовжити боротьбу як у чемпіонаті, так і в єврокубках.

Нагадаємо, нещодавно Мілан неочікувано переміг Інтер у дербі делла Мадоніна. Ймовірно, звитяга над принциповим суперником допомогла Паулу Фонсеці залишитися на посаді головного тренера Мілана, адже перед грою провідні італійські ЗМІ писали, що його звільнення буде неминучим у разі поразки.