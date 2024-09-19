Стала відома причина можливого звільнення Фонсеки з Мілана

Головний тренер Мілана Пауло Фонсека може покинути клуб через конфлікт зі Златаном Ібрагімовичем.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Ібрагімович раніше спростував слова Фонсеки про трансферні плани клубу, а також двічі збирав команду без головного тренера. Зокрема проводив з гравцями консультації та спілкувався щодо наступних матчів.

Така поведінка консультанта не сподобалась португальському фахівцю, який звернувся з цим до керівництва "россонері".

Напередодні Мілан у Лізі чемпіонів стартував із домашньої поразки від Ліверпуля. Після зустрічі Фонсеці донесли, що його звільнять, у випадку поразки від Інтера у 5 турі Серії А.

Раніше повідомлялося про двох кандидатів на заміну португальському фахівцю, якими може стати Мауріціо Саррі та Един Терзич.