Флуміненсе вольовою перемогою вибив Ульсан, Рівер Плейт та Монтеррей не визначили переможця на КЧС-2025

У ніч на 22 червня в межах другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 відбулося два матчі.

У першому поєдинку зійшлися Флуміненсе та Ульсан. Бразильці перші забили, але на перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь південнокорейского колектива.

По ходу другого тайму Флуміненсе перевернув хід гри на свою користь, тричі вразивши ворота суперника, чим здобув вольову перемогу з рахунком 4:2.

Потім на футбольне поле вийшли гравці Рівер Плейта та Монтеррея. Незважаючи на величезну перевагу, аргентинці так і не змогли забити. Це ж стосується і мексиканців – нічия 0:0.

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап

2-й тур, 22 червня

Група F

Флуміненсе (Бразилія) – Ульсан (Південна Корея) 4:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 27 Аріас, 1:1 – 37 Лі Джин Х'юн, 1:2 – 45+3 Ум Вон Санг, 2:2 – 66 Нонато, 3:2 – 83 Фрейтес, 4:2 – 90+2 Кено.

Група Е

Рівер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) 0:0

За рахунок перемоги Флуміненсе очолив свій квартет, наздогнавши дортмундську Боруссію за очками (по 4). Ульсан втратив усі шанси на плейоф.

Рівер Плейт також вийшов на перше місце своєї групи. Тепер у аргентинців чотири бали. Стільки ж має міланський Інтер. Монтеррей з двома очками посідає третє місце та ще може потрапити до 1/8 фіналу.