Каземіро став акціонером іспанського клубу

Бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро став акціонером Марбельї з 3-го дивізіону чемпіонату Іспанії.

Про це клуб повідомив на офіційному сайті.

Зазначається, що бразилець також став членом ради директорів клубу.

Минулого сезону Марбелья посіла 3 місце в таблиці четвертої за силою ліги Іспанії та за підсумками перехідних матчів змогла отримати підвищення в класі.

Зазначимо, Каземіро відзначився 5 голами та 3 асистами у 32 матчах за МЮ.

Раніше з'являлась інформація, що гравець може перейти в клуб Саудівської Аравії за 9-значну суму.



