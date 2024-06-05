Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Каземіро став акціонером іспанського клубу

Владислав Уткін — 5 червня, 11:30
Каземіро став акціонером іспанського клубу

Бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро став акціонером Марбельї з 3-го дивізіону чемпіонату Іспанії.

Про це клуб повідомив на офіційному сайті.

Зазначається, що бразилець також став членом ради директорів клубу.

Минулого сезону Марбелья посіла 3 місце в таблиці четвертої за силою ліги Іспанії та за підсумками перехідних матчів змогла отримати підвищення в класі.

Зазначимо, Каземіро відзначився 5 голами та 3 асистами у 32 матчах за МЮ.

Раніше з'являлась інформація, що гравець може перейти в клуб Саудівської Аравії за 9-значну суму.


Каземіро Чемпіонат Іспанії

Каземіро

Каземіро може перейти в клуб Саудівської Аравії за 9-значну суму
Роналду хоче бачити в Аль-Насрі капітана Реала
МЮ хоче позбутися 5-разового переможця ЛЧ
Каземіро: Анчелотті плакав, коли я уходив з Реала
Гравець Манчестер Юнайтед перейде в чемпіонат Саудівської Аравії

Останні новини