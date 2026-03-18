Голкіпер збірної Данії через важку травму може достроково завершити кар'єру

Олексій Мурзак — 18 березня 2026, 20:47
Каспер Шмейхель
Getty Images

Голкіпер Селтіка та збірної Данії Каспер Шмейхель отримав важку травму плеча, через яку може пропустили близько року.

У коментарі ВВС 39-річний воротар повідомив, що перенесе 2 операції, а також допустив можливе завершення кар'єри.

"Можливо, я зіграв свій останній футбольний матч. Я футболіст із самого народження. Це жахливо. Зараз мені дуже, дуже важко це зрозуміти. У вівторок мені повідомили, що це може стати кінцем моєї кар'єри. На той час, як я відновлюся, мені може бути вже за 40.

Я зроблю все можливе, щоби відновитися. Якщо мені вдасться оговтатися від такої травми, це, ймовірно, стане одним із найбільших досягнень у моїй кар'єрі. Я боротимусь, я робитиму все, що в моїх силах. Я пройду реабілітацію", – сказав Шмейхель.

У поточному сезоні Шмейхель провів 39 матчів у всіх турнірах, 14 з них відігравши "на нуль". Востаннє у складі Селтіка він виходив на поле 22 лютого у матчі проти Гіберніана (1:2).

В його активі 120 матчів за збірну Данії, він провів усі шість поєдинків у відборі на ЧС-2026, і тепер не допоможе національній команді у плейоф кваліфікації.

Напередодні повідомлялося, що відомий аргентинський голкіпер Серхіо Ромеро ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 39 років.

Який батько – такий і син: найвідоміші династії у сучасному футболі
Cелтік домовився про продовження контракту із зірковим ветераном, який був лідером чемпіонського Лестера
Воротар збірної Данії став гравцем Селтіка
Каспер Шмейхель: Сумніваюся, що футбол і здоровий глузд усе ще поєднуються один з одним
Шеффілд Юнайтед може підписати Шмейхеля

