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Воротар збірної Данії став гравцем Селтіка

Андрій Яросименко — 19 липня, 16:01
Воротар збірної Данії став гравцем Селтіка

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель став гравцем чинного чемпіона Шотландії Селтіка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річний данець на правах вільного агента підписав контракт із клубом на 1 рік. Вартість не розголошується.

Попереднім клубом Каспера був бельгійський Андерлехт. В минулому сезоні гравець провів 33 матчі, у яких пропустив 32 голи, та у восьми іграх залишив ворота "сухими".

На Transfermarkt вартість футболіста оцінюється в 1 млн євро.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Данії поступилася "бундестім" та покинула турнір

Селтік Шмейхель

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