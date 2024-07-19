Воротар збірної Данії став гравцем Селтіка

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель став гравцем чинного чемпіона Шотландії Селтіка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річний данець на правах вільного агента підписав контракт із клубом на 1 рік. Вартість не розголошується.

Попереднім клубом Каспера був бельгійський Андерлехт. В минулому сезоні гравець провів 33 матчі, у яких пропустив 32 голи, та у восьми іграх залишив ворота "сухими".

На Transfermarkt вартість футболіста оцінюється в 1 млн євро.

🆕 Velkommen, Kasper!



🇩🇰 Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. ✍️#KasperAnnounced🍀 — Celtic Football Club (Stateside🇺🇸) (@CelticFC) July 18, 2024

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Данії поступилася "бундестім" та покинула турнір