Каспер Шмейхель: Сумніваюся, що футбол і здоровий глузд усе ще поєднуються один з одним

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель невдоволений ріщенням арбітра призначити пенальті на користь Німеччини на початку 2 тайму матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Слова данського голкіпера наводить The Sun.

"Я відчуваю суміш розчарування, гніву, та люті. Я граю у футбол 23 роки й досі не знаю правил. Не розумію, що він (Йоакім Андерсен — прим.) мав зробити зі своєю рукою. Я сумніваюся, що футбол і здоровий глузд усе ще поєднуються один з одним", — сказав Шмейхель.

У моменті з пенальті м’яч дійсно влучив у руку Андерсена, але відстань була мінімальною і не залишала Йоакіму шансів зреагувати. В підсумку Кай Гаверц реалізував пенальті та вивів Німеччину вперед.