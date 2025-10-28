Українська правда
Карвахаль переніс операцію – лідер оборони Реала вибув до кінця року

Володимир Варуха — 28 жовтня 2025, 17:36
Один із ключових гравців мадридського Реала Дані Карвахаль був змушений лягти під ніж після травми, отриманої у недавньому матчі.

Про це повідомляє AS.

У іспанського захисника знову виникли проблеми з коліном. На щастя, цього разу ушкодження не настільки серйозне, як попереднє, через яке Карвахаль пропустив понад дев’ять місяців і повернувся на поле лише минулого літа.

За попередніми прогнозами лікарів, термін відновлення складе близько 2–2,5 місяців, тож до кінця 2025 року Карвахаль, найімовірніше, не зіграє.

Наразі позицію правого захисника у складі Реала можуть закрити Трент Александер-Арнольд або Федеріко Вальверде, який уже неодноразово діяв на цій ролі.

Раніше фланговий захисник "вершкових" травмувався у матчі проти Барселони.

