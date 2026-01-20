Карпати – Теджон: онлайн-трансляція товариського матчу

У вівторок, 20 січня, львівські Карпати проведуть свій перший контрольний спаринг на тренувальних зборах в Іспанії.

Команда Франа Фернандеса зіграє проти срібного призера чемпіонату Південної Кореї Теджон. Товариський поєдинок у Сан-Педро-дель-Пінатар розпочнеться – о 12:00 (за київським часом).

Дивіться трансляцію контрольної гри у прямому етері на "Чемпіоні".

Відзначимо, що це перший матч для "левів" під керівництвом іспанського фахівця, який замінив у тренерському кріслі Владислава Лупашка.

Перед цією грою була інформація, що окремо від загальної групи команди тренувались одразу три гравці оборони – Тимур Стецьков, Володимир Адамюк та Андрій Булеза. Також не працював вінгер Ілля Квасниця, який лише нещодавно доєднався до "зелено-білих" вже у статусі повноцінного гравця львів'ян.

До слова, другий спаринг Карпати проведуть 22 або 23 січня. Суперник наразі невідомий. Загалом на іспанських зборах "леви" зіграють аж вісім контрольних матчів.

Нагадаємо, що "зелено-білі" закінчили першу частину сезону-2025/26 на 9-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши лише 19 балів у 16-ти зіграних поєдинках.