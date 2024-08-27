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КДК УАФ оштрафував два клуби УПЛ на 145 і 135 тисяч гривень

Ігор Чернявський — 27 серпня, 18:20
КДК УАФ оштрафував два клуби УПЛ на 145 і 135 тисяч гривень
УАФ

Карпати та Верес отримали покарання у вигляді штрафів від контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Про це УАФ повідомила на своєму офіційному сайті.

Карпати оштрафовані на 145 тисяч. Серед порушень львівського клубу: затримка початку матчу з Кривбасом, перевищення максимально допустимої кількості глядачів в умомах воєнного стану, а також здійснення скандувань нецензурного та образливого характеру.

Верес звинуватили в аналогічних порушеннях, а також у використанні вболівальниками піротехнічних засобів. Загальна сума штрафу рівнян склала 135 тисяч гривень.

Окрім того, КДК УАФ почав розгляд можливих порушень Кодексу етики та чесності та регламенту УПЛ офіційними особами Карпат і Кривбаса в очному матчі 2 туру чемпіонату України.

Ймовірно, йдеться про інцидент за участі Юрія Вернидуба та Владислава Лупашка. Нагадаємо, наставник Кривбаса відмовився тиснути руку своєму колезі після того, як почув образливі вислови з тренерської лави Карпат.

Верес Карпати Чемпіонат України, УПЛ

Верес

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