КДК УАФ оштрафував два клуби УПЛ на 145 і 135 тисяч гривень

Карпати та Верес отримали покарання у вигляді штрафів від контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Про це УАФ повідомила на своєму офіційному сайті.

Карпати оштрафовані на 145 тисяч. Серед порушень львівського клубу: затримка початку матчу з Кривбасом, перевищення максимально допустимої кількості глядачів в умомах воєнного стану, а також здійснення скандувань нецензурного та образливого характеру.

Верес звинуватили в аналогічних порушеннях, а також у використанні вболівальниками піротехнічних засобів. Загальна сума штрафу рівнян склала 135 тисяч гривень.

Окрім того, КДК УАФ почав розгляд можливих порушень Кодексу етики та чесності та регламенту УПЛ офіційними особами Карпат і Кривбаса в очному матчі 2 туру чемпіонату України.

Ймовірно, йдеться про інцидент за участі Юрія Вернидуба та Владислава Лупашка. Нагадаємо, наставник Кривбаса відмовився тиснути руку своєму колезі після того, як почув образливі вислови з тренерської лави Карпат.