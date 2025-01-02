Карпати та Рух не зверталися до УПЛ щодо об'єднання – ЗМІ

Українська Прем'єр-ліга не отримала офіційного звернення від львівських Карпат та Руха щодо можливого об'єднання в кінці сезону-2024/2025.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"На даний момент ми не отримали жодного офіційного звернення від клубів на адресу Української Прем’єр-Ліги щодо інформації на сайтах ФК Карпати та ФК Рух про наміри об’єднатися по завершенні сезону-2024/25", – йдеться у заяві УПЛ.

Раніше стало відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань. Також дехто з лідерів "чорно-жовтих" може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.

Карпати в офіційній заяві повідомили, що об'єднання з Рухом відбудеться задля розвитку свого клубу.

Друга частина розіграшу УПЛ 2024/25 стартує наприкінці лютого, а перший офіційний матч у 2025 році Карпати проведуть на виїзді проти Динамо. Першу частину сезону клуб завершив на 6-й сходинці, маючи в активі 24 бали. Водночас Рух пішов на зимову паузу 7-м (23 очки).