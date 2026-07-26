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Карпати знайшли заміну Сичу в чемпіонаті Іспанії

Олексій Мурзак — 26 липня 2026, 19:27
Карпати знайшли заміну Сичу в чемпіонаті Іспанії
Іван Калеро
Laura Aller

Карпати та клуб третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса ведуть перемовини щодо трансферу правого захисника Івана Калеро.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, якщо потенційний новачок "левів" все ж переїде в УПЛ, то на умовах мінімальної компенсації для іспанського клубу. Він може закрити позицію Олексія Сича, якого було продано в Динамо.

У минулому сезоні Калеро зіграв 37 матчів у чемпіонаті та Копа дел Рей (5 голів + 5 передач).

Іван – син тренера Ов'єдо Хуліана Калеро, який працював головним у Леванте, Бургосі, Картахені, та допомагав Фернандо Йєрро у збірній Іспанії під час ЧМ-2018.

Він також встиг попрацювати з нинішнім тренером Карпат Франом Фернандесом, з яким перетинався в Алькороні.

Раніше повідомлялося, що Карпати оформили трансфер бразильського гравця Фелліпе Вієйри Кардозу.

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