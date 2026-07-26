Карпати знайшли заміну Сичу в чемпіонаті Іспанії

Карпати та клуб третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса ведуть перемовини щодо трансферу правого захисника Івана Калеро.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, якщо потенційний новачок "левів" все ж переїде в УПЛ, то на умовах мінімальної компенсації для іспанського клубу. Він може закрити позицію Олексія Сича, якого було продано в Динамо.

У минулому сезоні Калеро зіграв 37 матчів у чемпіонаті та Копа дел Рей (5 голів + 5 передач).

Іван – син тренера Ов'єдо Хуліана Калеро, який працював головним у Леванте, Бургосі, Картахені, та допомагав Фернандо Йєрро у збірній Іспанії під час ЧМ-2018.

Він також встиг попрацювати з нинішнім тренером Карпат Франом Фернандесом, з яким перетинався в Алькороні.

Раніше повідомлялося, що Карпати оформили трансфер бразильського гравця Фелліпе Вієйри Кардозу.