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Анчелотті: Мбаппе був єдиним гравцем Реала, який не провалив гру проти Барселони

Олексій Погорелов — 13 січня 2025, 11:26
Анчелотті: Мбаппе був єдиним гравцем Реала, який не провалив гру проти Барселони
Кіліан Мбаппе та Карло Анчелотті

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що тільки Кіліан Мбаппе може не вважати себе винним у ганебній поразці Барселоні (2:5) в Суперкубку Іспанії.

Слова італійського фахівця наводить Goal.

"Щоб вигравати такі ігри, треба добре захищатися. Барселона заслужила перемогу, вона захищалася краще за нас. Команда не виглядала добре, але я не збираюся вказувати пальцем на когось.

Мбаппе провів хороший матч, він, напевно, єдиний, хто зіграв добре. Я не буду називати імена, але ми не були хорошими з першої хвилини, і не виступили на потрібному рівні", – сказав Анчелотті.

Кіліан Мбаппе став автором першого голу в матчі, відкривши рахунок вже на п'ятій хвилині.

Для 26-річного француза цей гол став вже 14-м у нинішньому сезоні. Він також відзначився трьома результативними передачами, зігравши у 27 поєдинках "бланкос".

До цього Карло Анчелотті визнав, що його команда погано захищалася, чим скористалася Барселона.

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Карло Анчелотті

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