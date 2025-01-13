Анчелотті: Мбаппе був єдиним гравцем Реала, який не провалив гру проти Барселони

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що тільки Кіліан Мбаппе може не вважати себе винним у ганебній поразці Барселоні (2:5) в Суперкубку Іспанії.

Слова італійського фахівця наводить Goal.

"Щоб вигравати такі ігри, треба добре захищатися. Барселона заслужила перемогу, вона захищалася краще за нас. Команда не виглядала добре, але я не збираюся вказувати пальцем на когось. Мбаппе провів хороший матч, він, напевно, єдиний, хто зіграв добре. Я не буду називати імена, але ми не були хорошими з першої хвилини, і не виступили на потрібному рівні", – сказав Анчелотті.

Кіліан Мбаппе став автором першого голу в матчі, відкривши рахунок вже на п'ятій хвилині.

Для 26-річного француза цей гол став вже 14-м у нинішньому сезоні. Він також відзначився трьома результативними передачами, зігравши у 27 поєдинках "бланкос".

До цього Карло Анчелотті визнав, що його команда погано захищалася, чим скористалася Барселона.