Карім Бензема нагадав про себе шикарним хет-триком у матчі саудівської ліги

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема вчора відзначився трьома забитими мʼячами у грі проти Аль-Вахди.

Команда іменитого француза розгромила суперників із рахунком 7:0, а наш герой отримав найвищу оцінку за гру – 8.8 балів.

36-річний футболіст відзначився на 2, 46 та 89 хвилинах. Для Бензема цей хет-трик став першим майже за рік. Востаннє гравець забивав три голи у ворота суперників ще в листопаді 2023 року.

Нагадаємо, Бензема перебрався до Аль-Іттіхада в якості вільного агента влітку минулого року. За цей час форвард провів 32 матчі у всіх турнірах, забивши 17 голів.

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Зазначимо, що футболіст певний час не виступав за саудівську команду через конфлікт із головним тренером Марсело Гальярдо, якого було звільнено у липні.