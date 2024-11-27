Караваєв – про тактичний експеримент Шовковського: Це дуже сильний крок нашого тренерського штабу
ФК Динамо
Захисник Динамо Олександр Караваєв вважає, що тренерський штаб зробив сильний крок, використавши схему з трьома центральними захисниками.
Про це він сказав у коментарі SportArena.
"Якщо правильно грати, то це дуже сильний крок від нашого тренерського штабу. Якщо ми подивимося, як грає чемпіон Італії Інтер, то… Мені дуже подобається, як грає Інтер за цієї схеми", – сказав Караваєв.
Також Олександр поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги Європи проти Вікторії Пльзень.
"Влітку вони вибили Кривбас із Ліги Європи. Вікторія – дуже сильний клуб, потрібно розібрати їхню гру. Поки що вони на другому місці в чемпіонаті Чехії, та й у Лізі Європи досить добре виступають. Потрібно правильно зіграти з ними. Ми хочемо набрати очки у Європі. Шанси ми маємо", – заявив фулбек.
Цього сезону Динамо вже використовувало схему з трьома центральними захисниками. На такий тактичний хід Олександр Шовковський пішов у матчі проти Роми, коли "біло-сині" мінімально поступилися через помилку Тараса Михавка.
Поєдинок проти Вікторії відбудеться 28 листопада. Номінально домашній матч пройде в Гамбурзі. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.