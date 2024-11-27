Караваєв – про тактичний експеримент Шовковського: Це дуже сильний крок нашого тренерського штабу

Захисник Динамо Олександр Караваєв вважає, що тренерський штаб зробив сильний крок, використавши схему з трьома центральними захисниками.

Про це він сказав у коментарі SportArena.

" Якщо правильно грати, то це дуже сильний крок від нашого тренерського штабу. Якщо ми подивимося, як грає чемпіон Італії Інтер, то… Мені дуже подобається, як грає Інтер за цієї схеми", – сказав Караваєв.

Також Олександр поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги Європи проти Вікторії Пльзень.

" Влітку вони вибили Кривбас із Ліги Європи. Вікторія – дуже сильний клуб, потрібно розібрати їхню гру. Поки що вони на другому місці в чемпіонаті Чехії, та й у Лізі Європи досить добре виступають. Потрібно правильно зіграти з ними. Ми хочемо набрати очки у Європі. Шанси ми маємо", – заявив фулбек.

Цього сезону Динамо вже використовувало схему з трьома центральними захисниками. На такий тактичний хід Олександр Шовковський пішов у матчі проти Роми, коли "біло-сині" мінімально поступилися через помилку Тараса Михавка.

Поєдинок проти Вікторії відбудеться 28 листопада. Номінально домашній матч пройде в Гамбурзі. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.