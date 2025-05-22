Караваєв: Друге чемпіонство для мене особливо приємне

Захисник Динамо Олександр Караваєв порівняв емоції після завоювання чемпіонства у поточному сезоні УПЛ з перемогою у чемпіонаті 2021 року.

32-річного українця цитує UA-Football.

"Не можу сказати, яке саме виявилась найважчим. Два чемпіонства для мене по-різному приємні. Перше – завжди залишиться першим, бо я до нього прийшов, долаючи великі перешкоди, випробування і все ж досяг мети.

Друге чемпіонство особливо приємне, тому що багато докладав зусиль, щоб грати, та ще й результат показувати на полі! Плюс багато молодих гравців, до того ж, майже всі з яких українці, виграли перший свій трофей. Даний факт надає цьому більше радості. Ще й так вийшло, що вигравши чемпіонство, до верхівки клубної емблеми додається ще одна, вже третя за ліком, зірочка. Це вже історія", – заявив захисник.