Суркіс сказав – нема питань: Динамо планує продовжити контракт із захисником

Захисник Динамо Олександр Караваєв підтвердив, що президент київського клубу Ігор Суркіс запропонував йому продовжити контракт.

Про це він сказав в етері Футлол 360.

"Через місяць в мене спливає контракт. Ігор Михайлович зробив пропозицію. Я попросив його дати мені декілька днів обміркувати все з сім’єю. Він сказав: "Нема питань".



Коли завершиться розмірковування? Декілька днів, я думаю. Динамо також чекати не буде. Крім Динамо, інших офіційних пропозицій немає. Є розмови, обговорюємо. Клуби називати не буду. Є ж багато факторів. Якщо їхати за кордон, чи буде це добре, який клуб, сім’я", – пояснив Караваєв.