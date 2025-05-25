Суркіс сказав – нема питань: Динамо планує продовжити контракт із захисником
Захисник Динамо Олександр Караваєв підтвердив, що президент київського клубу Ігор Суркіс запропонував йому продовжити контракт.
Про це він сказав в етері Футлол 360.
"Через місяць в мене спливає контракт. Ігор Михайлович зробив пропозицію. Я попросив його дати мені декілька днів обміркувати все з сім’єю. Він сказав: "Нема питань".
Коли завершиться розмірковування? Декілька днів, я думаю. Динамо також чекати не буде. Крім Динамо, інших офіційних пропозицій немає. Є розмови, обговорюємо. Клуби називати не буду. Є ж багато факторів. Якщо їхати за кордон, чи буде це добре, який клуб, сім’я", – пояснив Караваєв.
У поточному сезоні 33-річний Караваєв забив 5 голів та зробив 3 асисти в 29 матчах за Динамо. Зазначимо, що саме нереалізований пенальті Олександра приніс перемогу Шахтарю у фіналі Кубку України.