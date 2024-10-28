Степаненко: Шахтар контролював гру до вилучення

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями від центрального матчу 11 туру УПЛ проти Динамо Київ (нічия 1:1) і прокоментував вилучення партнера по команді Дмитра Криськіва.

Хавбека збірної України цитує Профутбол Digital.

"Ми контролювали гру до вилучення, у нас було достатньо моментів, гол забили. В першому таймі, я вважаю, краще грали, але було вилучення і там вже сіли назад, оборонялись, і там одну з передач замкнули.

Я знаю Діму Криськіва, він не грубий футболіст. Впевнений, він просто хотів вибити м'яч. Зрозуміло, всі підбігли, це більший тиск на рефері. Ігровий момент, міг давати, міг не давати. Я не бачив, спитав у нього – він каже, що несильно влучив", – заявив Степаненко.