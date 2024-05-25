Інтер Маямі націлився на трансфер капітана Реала

Капітан мадридського Реала Начо Ернандес може перейти в МЛС після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Relevo.

Інтер Маямі зацікавлений у підписанні гравця, оскільки шукає підсилення на позицію центрального захисника. Перехід може відбутися на правах вільного агента.

Водночас Начо не планує робити жодних оголошень щодо свого майбутнього до фіналу Ліги чемпіонів.

Фернандес є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 358 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

Контракт 34-річного іспанця з клубом діє до літа 2024 року. У поточному сезоні він провів 43 поєдинків за Реал та зробив один асист.

Раніше повідомлялося, що Начо очікує на пропозиції з Саудівської Аравії та МЛС.