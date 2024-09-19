Орсоліні: Шахтар відразу створив нам труднощі, але забити більше заслужили ми

Капітан італійської Болоньї Ріккардо Орсоліні зізнався, що матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:0) почався складно, але моменти створювала і його команда.

Слова форварда наводить сайт TMW.

"Крім кількох моментів початкової напруги, залишилися сильні емоції, тому що це був мій дебют у Лізі чемпіонів. Як і багатьох моїх одноклубників. Після того, як ми подолали цей етап, ми спробували грати, але ми знали, що зіткнулися з суперником, який відразу створив нам труднощі.

Ми привезли пенальті, який міг би нас відрізати. Скорупський дуже вміло його відбив.

Якщо й була команда, яка мала забити, то, напевно, ми. У нас були моменти, ми кілька разів мали можливість вийти вперед. Суперпозитивний настрій. Наприкінці першого тайму тренер зробив нам комплімент, тому що суперник", – сказав Орсоліні.