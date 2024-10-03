Верес посилив склад камерунським вінгером

Рівненський Верес оголосив про підписання контракту з камерунським вінгером Самуелем Нонго.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Угода між сторонами розрахована на 4 роки. Футболіст буде грати під №90.

20-річний Нонго почав займатися футболом на Батьківщині, а у 18-річному віці перейшов до турецького Адана Демірспор. Минулого сезону грав за хорватський Славен на правах оренди.

Самуель Нонго також викликався до юнацьких та молодіжних збірних Камеруну U17, U20 та U23. Учасник чемпіонату світу - 2019 серед грпавців віком до сімнадцяти років, де зіграв в усіх трьох матчах групового етапу.

Нагадаємо, після 8 турів УПЛ Верес посідає 14 місце – команда набрала 6 очок.