Севілья врятувалася на виїзді в матчі з Ельче у 20-му турі Ла Ліги
Ельче втратив перемогу над Севільєю на останніх секундах матчу в межах 20-го туру іспанської Ла Ліги.
Матч завершившися бойовою нічиєю 2:2. Господарі забезпечили собі комфортний гандикап завдяки голам Фебаса в першому таймі та Валери одразу після перерви. Гості зуміли скоротити відставання лише на 75-й хвилині зусиллями Адамо, повернувши інтригу на останніх хвилинах зустрічі. Далі Адамо подарував на останніх хвилинах своїй команді нічию, реалізувавши пенальті у ворота Ельче.
Нагадаємо, що у минулому матчі іспанського чемпіонату, Реал Сосьєдад здобув несподівану перемогу над Барселоною з рахунком 2:1