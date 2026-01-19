Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Севілья врятувалася на виїзді в матчі з Ельче у 20-му турі Ла Ліги

Микола Літвінов — 19 січня 2026, 23:58
Севілья врятувалася на виїзді в матчі з Ельче у 20-му турі Ла Ліги

Ельче втратив перемогу над Севільєю на останніх секундах матчу в межах 20-го туру іспанської Ла Ліги.

Матч завершившися бойовою нічиєю 2:2. Господарі забезпечили собі комфортний гандикап завдяки голам Фебаса в першому таймі та Валери одразу після перерви. Гості зуміли скоротити відставання лише на 75-й хвилині зусиллями Адамо, повернувши інтригу на останніх хвилинах зустрічі. Далі Адамо подарував на останніх хвилинах своїй команді нічию, реалізувавши пенальті у ворота Ельче.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 тур, 19 січня

Ельче – Севілья 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Фебас, 2:0 – 55 Валера, 2:1 – 75 Адамо, 2:2 – 90+1 Адамо (пен.)


Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у минулому матчі іспанського чемпіонату, Реал Сосьєдад здобув несподівану перемогу над Барселоною з рахунком 2:1

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Сосьєдад перервав переможну серію Барселони: огляд матчу Ла Ліги
Атлетико переграв Алавес, Реал Сосьєдад здобув сенсаційну перемогу над Барселоною у 20 турі Ла Ліги
Жирона оголосила про перехід півзахисника Манчестер Сіті
Перша перемога за Арбелоа: Реал обіграв Леванте у 20-му турі Ла Ліги, Мальорка дотиснула Атлетик
Вінісіус готовий продовжити контракт з Реалом

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік