Севілья врятувалася на виїзді в матчі з Ельче у 20-му турі Ла Ліги

Ельче втратив перемогу над Севільєю на останніх секундах матчу в межах 20-го туру іспанської Ла Ліги.

Матч завершившися бойовою нічиєю 2:2. Господарі забезпечили собі комфортний гандикап завдяки голам Фебаса в першому таймі та Валери одразу після перерви. Гості зуміли скоротити відставання лише на 75-й хвилині зусиллями Адамо, повернувши інтригу на останніх хвилинах зустрічі. Далі Адамо подарував на останніх хвилинах своїй команді нічию, реалізувавши пенальті у ворота Ельче.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

20 тур, 19 січня





Ельче – Севілья 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Фебас, 2:0 – 55 Валера, 2:1 – 75 Адамо, 2:2 – 90+1 Адамо (пен.)





