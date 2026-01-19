Сосьєдад перервав переможну серію Барселони: огляд матчу Ла Ліги
Реал Сосьєдад здобув несподівану перемогу над Барселоною в межах 20 туру іспанської Ла Ліги.
Каталонці не виграли матч уперше з 25 листопада, коли поступились Челсі в Лізі чемпіонів, перервавши переможну серію, яка складалась з 11 матчів.
Огляд матчу
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 тур, 18 січня
Реал Сосьєдад – Барселона 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Оярсабаль, 1:1 – 70 Рашфорд, 2:1 – 71 Гуедеш
Попри втрату очок підопічні Гансі Фліка продовжують очолювати турнірну таблицю Ла Ліги, перевага над другим Реалом складає 1 очко.
Попереду на "Блаугранас" очікує матч проти празької Славії в Лізі чемпіонів.