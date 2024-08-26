Кальярі вдома зіграв внічию з Комо у матчі 2 туру Серії А
Серія А
Сьогодні, 26 серпня, в італійській Серії А був зіграний один матч.
Кальярі у домашньому поєдинку зіграло внічию проти Комо. Легенда Барселони Сергіо Роберто вийшов на поле на 69 хвилині, проте результативними діями не відзначився.
Чемпіонат Італії — Серія А
2 тур, 26 серпня
Кальярі — Комо 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 — 44 Пікколі, 1:1 — 54 Кутроне
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще один матч. Верона буде приймати Ювентус. Початок — о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, вчора Рома Артема Довбика мінімально поступилась 1:2 у домашньому матчі проти Емполі. Артем результативними діями не відзначився.