Кальярі вдома зіграв внічию з Комо у матчі 2 туру Серії А

Сьогодні, 26 серпня, в італійській Серії А був зіграний один матч.

Кальярі у домашньому поєдинку зіграло внічию проти Комо. Легенда Барселони Сергіо Роберто вийшов на поле на 69 хвилині, проте результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Італії — Серія А

2 тур, 26 серпня

Кальярі — Комо 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 44 Пікколі, 1:1 — 54 Кутроне

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще один матч. Верона буде приймати Ювентус. Початок — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, вчора Рома Артема Довбика мінімально поступилась 1:2 у домашньому матчі проти Емполі. Артем результативними діями не відзначився.