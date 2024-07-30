Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Євген Калиниченко: Коли ти тренуєш дорослу команду, головним критерієм є результат матчів

Андрій Яросименко — 30 липня, 15:39
Євген Калиниченко: Коли ти тренуєш дорослу команду, головним критерієм є результат матчів

Головний тренер тернопільської Ниви Євген Калиниченко розповів про різницю підходів у тренуванні юнацької та дорослої команд.

Його слова передає Український футбол.

"Коли ти працюєш з юними гравцями, потрібно їх розвивати, готувати до дорослого футболу. Тут повинна бути випрацьована система, дотримуєшся власної методики. Результат не є головним.

В професійній команді результат стає єдиним критерієм оцінювання твоєї роботи. Звісно, коли ти граєш на результат в кожному матчі, маєш відштовхуватися від підбору гравців, суперника, обирати план на гру. З молоддю ти щодня працюєш у більш звичному режимі", — сказав наставник.

Нагадаємо, раніше спортивний директор Ниви Сергій Задорожний розповів, що друга команда клубу об'єднається з іншим українським клубом.

Нива Тернопіль Євген Калиниченко

Нива Тернопіль

Задорожний: Нива-2 об’єднається з українським клубом
Карпати розписали результативну нічию з тернопільською Нивою
Верес у більшості програв клубу Першої ліги у товариському матчі
Нива Тернопіль поступилася Звягелю в контрольному матчі
Шість клубів УПЛ заявили другі команди на чемпіонат Другої ліги

Останні новини